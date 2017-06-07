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'Fenerbahçe'ye dönüşümün nedeni...'
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'Fenerbahçe'ye dönüşümün nedeni...'

Atiker Konyaspor'dan ayrılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye dönüşünün nedenine ilişkin, 'Olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı. Onun tetikleyici olduğunu söyleyebilirim' dedi.

Atiker Konyaspor'dan ayrılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye dönüşünün nedenine ilişkin, "Olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı. Onun tetikleyici olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Aykut Kocaman için veda töreni düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen programda konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Türkiye'de ender olaylardan birine şahit olduklarını, transfer veya yeni bir görevlendirme değil vedalaşma için buluştuklarını söyledi. 1 yıl daha önceden olmak üzere toplamda 4 yıl Aykut Kocaman'la birlikte çalıştıklarını kaydeden Başkan Şan, "Çok güzel günlerimiz geçti. Ziraat Türkiye Kupası failinden sonra kendisiyle görüşerek böyle bir vedalaşma günü geldi. Konyalı hemşehrilerim adına kendisiyle vedalaşacağız. Yaptığı hizmetlerden dolayı en kalbi duygularla teşekkür ederim. Bundan sonraki yeni görevinde başarılar diliyorum. Biz futbol camiyasındayız, yarın inşallah tekrar yollarımız kesişebilir. Konyamızın kapısı her zaman açıktır. Duruşuyla insanlığı ile ender rastlanacak bir çalışmaya beraber ulaştığımız için teşekkür ederim. Fenerbahçe Kulübü'nde zor bir göreve talip oldu. Bizim kulübümüze geldiğinde de zorluklarla karşılaşacağını biliyordu ama bu zorlukların üstesinden birlikte geldik" dedi.

"AYRILIKLARDA DEĞERLİ HALE GELMELİ"
Teknik Direktör Aykut Kocaman ise açıklamasında, birleşmelerin ne kadar güzel olsa da ayrılıklarında değerli ve anlamlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Konyaspor'da görev yaptığı 3 senelik periyotta sportif başarıların yanı sıra tesisleşmenin de ileri boyutlara ulaştığını kaydederek, "Geldiğimizde bazı sıkıntılar vardı. Başkan ve yöneticilerin çalışmasıyla maaşlarımız gününde ödendi. Büyümeye çalışan bütün Anadolu takımları için söylenebilecek en büyük kazançlardan bir tanesi bütün futbolcuların maaşlarının gününde ödenmesi" diye konuştu.
Mustafa Reşit Akçay'a Konyaspor'daki yeni görevinde başarılar dileyen Kocaman, yeşil-beyazlı takımın idari, fiziki ve mali organizasyonları ile gıpta edilen bir kulüp olarak aynı organizasyonları devam ettirmesini beklediğini dile getirdi.

"TAKIMIM OLSA BÜTÜN OYUNCULARI ALIRIM"
Aykut Kocaman, "Fenerbahçe ile anlaşmamış olsaydınız Konyaspor'da devam eder miydiniz?" şeklinde soruya, henüz imza atmadığını hatırlatarak, "Şu anda Fenerbahçe ile imza atılmadığı için söyleyebilirim, ayrılma durumum olmasaydı Konyaspor ile devam ederdim" diye cevap verdi. Kocaman, beraberinde Konyaspor'dan oyuncu götürüp, götürmeyeceği yönündeki soruya ise, "Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım" derken Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan'ın, "Allah razı olsun" diyerek araya girmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"YARIM KALAN İŞLERİM VAR"
Henüz resmi anlaşma yapmadığını hatırlatan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye dönüşünün nedenini de açıklayarak, "Olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı onun tetikleyici olduğunu söyleyebilirim. Hayatımın nereye gideceğini bilmiyorum ancak antrenörlüğe devam edersem seve seve geleceğim yerlerden bir tanesi olur. Bana bir daha o günler gibi ihtiyaç olmasın istediğim odur" şeklinde konuştu.
Kocaman, Konyaspor'da unutmayacağı en önemli maçların Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kazanılan kupa maçı ve Medipol Başakşehir ile oynayarak alınan şampiyonluk finalini olduğunu sözlerine ekledi.
Açıklamalarının sonunda Aykut Kocaman'a, Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan tarafından semazen figürü eşliğinde Hz. Mevlana'nın "Gel ne olursan ol yine gel" sözünün yazılı olduğu tablo hediye edildi.
Basın toplantısının ardından stat dışında kendisini bekleyen taraftarlarla vedalaşan Aykut Kocaman omuzlara alınarak "Sen bizim Kocaman gururumuzsun" sloganları atılarak karanfillerle uğurlandı.

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