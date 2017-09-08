08.09.2017 10:53 Fenerbahçe'ye bir Hollandalı golcü daha

Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Hollandalı oyuncu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Hollandalı oyuncu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir."

Janssen, Fenerbahçe'de Pierre van Hooijdonk, Robin van Persie, Van der Wiel ve Jeremain Lens'in ardından forma giyen 5. Hollandalı oyuncu olacak.



