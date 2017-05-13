Fenerbahçe'ye Antalyaspor darbesi

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Antalyaspor'u ağıladı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 49 yapan Antalyaspor, Avrupa yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler ise haftayı 57 puanla 3. sırada kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol taraftan Motta'nın ortasında altıpas üzerinde Sandro'nun kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada Sandro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

26. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike'nin kafa vuruşunda top, sol direğin yanından dışarı gitti.

47. dakikada sol kanatta bulunan El Kabir'in Ozan'ı geçerek verdiği pasta topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleci Volkan'ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada Eto'o'nun orta sahadan verdiği ara pasında ceza sahası içinde kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak Charles'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

63. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper'in vuruşunda kaleci Ferhat, topu ayakları ile uzaklaştırdı.



***KÜNYE***

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Ozan Tufan x, Simon Kjaer x, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Alper Potuk x, Lens x (Volkan Şen dk. 68 x), Mehmet Topal xx, Salih Uçan x (Stoch dk. 66 x), Sow x, Emenike x

Yedekler: Ertuğrul, İsmail, Yiğithan, Aatif, Robin Van Persie

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Motta xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sandro xx, Charles xx (Chico dk. 90+3 ?), Serge Mbilla Etame xx (Campos dk. 79 x), El Kabir xx (Sakıb Aytaç dk. 76 x), Deniz Kadah xx, Eto'o xxx

Yedekler: Fornezzi, Harun, Serdar, Emre Güral

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Deniz Kadah (dk. 47) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Neustadter, Alper, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), El Kabir, Serge Mbilla Etame, Celutska, Etame, Chico (Antalyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)