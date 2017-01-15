15.01.2017 21:12 Fenerbahçe'ye Adana çelmesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Magaye'nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf'tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in şutunda top kaleci İtandje'den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye'nin pasında topla buluşan Glaison'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

78. dakikada Skrtel'in şutunda Koman'ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie'nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.

90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih'in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens'in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.



KÜNYE

Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter x (Van Persie dk. 79 x), Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 x), Ozan xx, Josef xx, Lens x, Chahechouhe x (Salih dk. 64 x), Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje xxxx, Digao xxx, Ramos xxx, Didi xxx, Samican xxx, Cem xxx (Ahmet Dereli dk. 90 ?), Foguinho xxxx, Bekir xxx (Tevfik dk. 74 xx), Koman xxx, Roni xxx (dk. 84 Emre ?), Magaye xxxx

Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Mehmet Topal (dk. 40) Fernandao (dk. 78 pen.) (Fenerbahçe), Magaye (dk. 23), Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Foguinho, Ramos, Bekir, Koman, Digao, Didi, Itandje (Adanaspor), Şener (Fenerbahçe)



