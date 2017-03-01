PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 71-61 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 71-61 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 71-61 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu. Bellona AGÜ ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı yarı final maçı yarın saat 16.00'da oynanacak.
---KÜNYE--- Salon: Bornova Atatürk Hakemler: Tekin Özübir xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Dorukhan Kalyoncu xx Hatay Büyükşehir Belediye: Paris xx 16, Snytsina xxx 15, Hurst xx 12, Stankovic xx 3, Devran xx, Bahar xx 12, Melike xx 3 Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki Fenerbahçe: Pelin xx 2, Ayşe xxx 4, Birsel xxx 6, Verameyenka xxx 14, Gruda xx 12, Quigley xxx 28, Esra xx, Stircklen xxx 5 Başantrenör: George Dikeoulakos 1. periyot: 20-17 (Hatay Büyükşehir Belediye lehine) Devre: 37-41 (Fenerbahçe lehine) 3. periyot: 49-52 (Fenerbahçe lehine) 5 Faul: Snytsina (39.31) (Hatay Büyükşehir Belediye)
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