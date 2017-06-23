Fenerbahçe, Visca'nın transferinde sona yaklaştı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar'ın ardından Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'yı kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir Kulübü'yle sıkı bir pazarlığa girişirken, arada küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücretinin yanında İstanbul ekibine İsmail Köybaşı'yı da önerdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde Boşnak futbolcunun transferini netleştirip, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla ligde 34 maçta 8 gol atarken, 9 da asist yapmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta forma giyen ve 3 asist yapan Visca, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giymiş ve rakip ağları 3 kez sarsıp 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

