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Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ihtar cezası
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ihtar cezası

Profesyonel Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kötü tezahürattan dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerine ihtar cezası verdi.

Profesyonel Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kötü tezahürattan dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerine ihtar cezası verdi.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:
"Kasımpaşa Kulübü teknik sorumlusu Kemal Özdeş'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün, 27.08.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Tokelo Anthony Rantie'nin 27.08.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği -
Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin 27.08.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Kayserispor Kulübü'nün, 26.08.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Osmanlıspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt D numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü doktoru Mehmet Karakuş'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor sporcusu Tugay Kacar'ın 26.08.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Osmanlıspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 26.08.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir B,C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 26.08.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor Kulübü'nün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Olanrewaju Muhammed Kehinde'in 27.08.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü'nün, 25.08.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt 130, 131, kuzey kale arkası alt 122 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Samsunspor Kulübün'ün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübü'nün, 26.08.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya TFF'den onay alınmayan forma setiyle çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir."
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