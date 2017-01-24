Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 18. haftasının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 18. haftasının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

"Kayserispor antrenörü Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 21.01.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik Spor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



TRABZONSPOR

Kasımpaşa Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

