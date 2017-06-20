Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde

İngiltere basınına göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Arsenal'in 28 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez'in peşinde. Özellikle Fenerbahçe'nin, Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi durumunda bu transferi bitireceği iddia edildi.

İngiltere basınına göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Arsenal'in 28 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez'in peşinde. Özellikle Fenerbahçe'nin, Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi durumunda bu transferi bitireceği iddia edildi.

İngiliz medyası, Arsenal'in golcüsü Lucas Perez'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yıl Deportivo'dan 17.1 milyon Euro karşılığında Arsenal'e gelen ancak beklediği forma şansını bulamayan golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Perez'in de Arsenal'den ayrılmak istediği ifade edildi. Özellikle Fenerbahçe'nin, Hollandalı golcü Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi halinde bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

