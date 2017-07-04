Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuralarla belirlendi.
Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuralarla belirlendi. Kura sonucunda 16 takım 8'erli 2 grupta eşleşti. Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi B grubunda yer alırken, rakipleriyse UMMC Ekaterinburg (Rusya), Nadezhda Orenburg (Rusya), CB Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Wisla Can-Pack (Polonya) ve KSC Szekszard (Macaristan)-BLMA (Fransa) eşleşmesinin galibi oldu. A Grubu'nda yer alan Galatasaray ise, Castors Braine (Rusya), Usk Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Dinamo Kursk (Rusya) ve ESBVA Lille Metropole (Fransa) ile eşleşti. Bu gruba Piestanske Cajky (Slovakya)-CCC Polkowice (Polonya) eşleşmesinin galibi de dahil olacak. Kadınlar Euroleague 2017-2018 sezonu 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Elemelerden gruplara katılacak olan takımlar ise eylül ayının sonunda belli olacak.
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