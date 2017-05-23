Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Başakşehir'e para cezası verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Başakşehir'e para cezası verdi.

Kurul; Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı 15 bin TL, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'e de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 bin TL para cezası verdi. PFDK kararları şu şekilde:

"Atiker Konyaspor Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Turgut Doğan Şahin'in, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına ve rakip takım görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Fenerbahçe'nin, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

