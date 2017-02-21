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Fenerbahçe tur peşinde
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Fenerbahçe tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın evinde Rus temsilcisi Krosnadar ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kanarya'da tek hedef turu geçmek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın evinde Rus temsilcisi Krosnadar ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kanarya'da tek hedef turu geçmek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Krasnodar'ı ağırlayacak. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçı da 1-0 kaybetmişti. Son haftalarda Süper Lig'de de istediğini alamayan Advocaat'ın takımı, yarınki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

FENERBAHÇE'YE 2 FARKLI GALİBİYET LAZIM
Deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertli takımın turu geçmesi için yarın oynanacak karşılaşmayı en az 2 farklı skorla kazanması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, Rus temsilcisini 1-0 mağlup ederse mücadele uzatmalara gidecek. Maç berabere veya tek farklı skorla biterse de sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

SKRTEL TAKIMA DÖNÜYOR
İlk maçta sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen Martin Skrtel, takıma geri dönüyor. Yarın oynanacak karşılaşmada Teknik Direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi halinde Slovak oyuncu da forma giyebilecek. Bunun yanında sarı kart ceza sınırında bulunan Volkan Demirel, Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım Krosnadar maçında kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

DÜDÜK PAWEL RACZKOWSKI'DE
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar ile yarın oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Radosaw Siejka olacak.
(Uygar Aydın / İHA)

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