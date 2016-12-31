31.12.2016 16:40 Fenerbahçe, transfer açıklamasını yaptı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Oleksandr Karavaev'le görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Oleksandr Karavaev'le görüşmelere başlandığını duyurdu.



Ukrayna temsilcisi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-Lacivertli ekip de, bu futbolcuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev'in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."

