Fenerbahçe Trabzonspor'u eledi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 gelişim ligi çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe rakibi Trabzonsporu 8-7 mağlup ederek yara finale çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 gelişim ligi çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe rakibi Trabzonsporu 8-7 mağlup ederek yara finale çıktı.

TFF U16 gelişim ligi çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ürgüp çim futbol sahasında karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakibine oranla üstün bir futbol sergilerken ilk yarı da Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Trabzonspor etkili bir oyun sergilerken etkili oyunu sonrasında maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın 90 dakikası da karşılıklı ataklar ile geçilirken maç 1-1 eşitlik ile tamamlandı. Maçta uzatma dakikalarında da her iki takım aradığı golü bulamazken uzatma devreleri 1-1 eşitlik ile sona erince maçta penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı.

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların sevinci görülmeye değerken Fenerbahçe U16 Teknik Direktörü Cengiz Aydın galibiyeti hak eden tarafından kendileri olduğunu belirtti. Teknik Direktör Cengiz Aydın, "İki buçuk yıl önce Trabzonspor ile final oynadık. O maçta da iyi oynamıştık ama Türkiye şampiyonluğunu kaçırdık ikinci olmuştuk. Yani dejavu gibi bir şey oldu. Yeni aynı senaryo aynı şey ama bu defa yarı final maçı idi. Yarı finale kaldık. Ve benim gördüğüm daha iyi olan taraf bizdik. Yorulmadık, mücadele ettik sonuna kadar oyundan hiç kopmadık. Sonuçta penaltılara kaldı. Trabzonspor da iyi takım. Onlarda şampiyon olmak istiyordu ama biz büyük Fenerbahçeyiz. Bizde şampiyonluk istiyoruz. Sonuç işte kalecimizin penaltı kurtarışları oldu ve oyuncularımda iyi penaltı attı. Bu yarı finali Fenerbahçe camiasına armağan ediyorum. İnşallah Türkiye finali sonrasında ise Türkiye şampiyonu olacağız. Ben çocuklarımıza güveniyorum" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)