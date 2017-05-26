Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde 119. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü yapacakları maçla 119. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü yapacakları maçla 119. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 87 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 118 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili ekip ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 149 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.



LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 87 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 28 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki toplam 118 golüne, Trabzonspor 85 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç ise 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 56 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 18 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 81, Trabzonspor ise 52 gol attı.



TRABZONSPOR DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 19 lig maçında 12 yenilgi, 7 beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

(Gökmen Şahin /İHA)