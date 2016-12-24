24.12.2016 15:27 Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile oynadığı maçın ardından 1 gün izin yapan sarı-lacivertli takım, ligde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren çalışma, yapılan çift kale maçla sona erdi.



Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

