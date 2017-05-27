Fenerbahçe-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: 1 - 0 :TRABZONSPOR

43. dakika: Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike bugün etkili bir görüntü sergiliyor. Sarı lacivertlilerin kontra ataklarında hep Emenike ismi var ve sarı lacivertliler topu Nijeryalı oyuncuyla buluşturuyor.

42. dakika: Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topta kaleci Volkan kalesinden çıkarak topu ayağıyla uzaklaştırdı.

41. dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor yarı sahasında baskı kurdu yaklaşık 1 dakikadır top Trabzonspor ceza sahasına yakın bölgede oynanıyor.

39. dakika: Yusuf'un ortasında NDoye'a giden topa savunma müdahele etti, dönen topa sert bir vuruş yapan Bero'nun şutunda top savunmadan döndü.

38. dakika: Sakatlanan Skrtel'in tedavisi saha içinde yapıldı. Ayağa kalkan Skrtel kenara gelerek hakemden izin alıp yeniden sahaya dönecek.

37. dakika: Trabzonspor ceza sahasına yakın noktada Lens yerde kaldı, sarı lacivertliler faul beklerken pozisyon devam etti. Orta sahada rakibine müdahale etmeye çalışan Skrtel yerde kaldı.

36. dakika: Fenerbahçe'de sol kanatta topa sahip olan Lens geriye döndü. Oyun önce sağ kanada ardından da savunmaya döndü.

35. dakika: Fenerbahçeli Van Persie'nin rakip yarı sahada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı hareket sonrası bordo mavililer serbest vuruş kazandı.

34. dakika: Topla Oynama: Fenerbahçe %57 - %43 Trabzonspor

33. dakika: Bugün sağ bekte görev yapan Hasan Ali oldukça etkili bir performans sergiliyor. Sık sık ileri çıkan Hasan Ali, gol öncesinde de şutu çeken isimdi. Lens'in uzaktan vuruşu etkili olmadı.

32. dakika: Rakip ceza sahasında topla buluşma: Fenerbahçe 13 - 3 Trabzonspor

31. dakika: Ofsayt: Fenerbahçe 5 - 1 Trabzonspor

30. dakika: Fenerbahçe son 10 dakikadır oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Trabzonspor orta sahasındaki sıkıntıların ardından savunmada da zaman zaman kademe hataları yaşanıyor.

29. dakika: Fenerbahçe'de sol çaprazdan şutunu çeken Sow'un vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

28. dakika: Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Lens'in arka direğe gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor orta sahasını rahat bir şekilde geçiyor. Bordo mavili ekibin orta sahasında sıkıntılar yaşanıyor. Van Persie rakip ceza sahasına girmeye çalışırken Matus Bero tarafından düşürüldü. Fenerbahçe serbest vuruş kazanırken Bero sarı kart gördü.

26.dakika: Golden sonra Fenerbahçe kendi sahasında top çeviriyor, Trabzonspor hücum oyuncularıysa yaptığı baskıyla hataya zorlamaya çalışıyor.

24. dakika: Trabzonspor hızlı hücuma çıkıp gol aradığı dakikada kalesinde gol gördü. Bordo mavililer kaleci Onur'un hatasıyla mücadelede 1-0 geriye düştü.

23. dakika: GOL! Hasan Ali'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topa Onur müdahale etti. Direğe de çarpan top Sow'un önünde kaldı. Sow tek dokunuşla top ağlarla buluşturdu.

22. dakika: Trabzonspor kendi yarı alanından hızlı hücuma çıktı. 4'e 2 gelişen pozisyonda Olcay'ın pasını alan Bero yavaş kalınca araya savunma girdi ve NDoye'un şut çekmesini önledi.

21. dakika: Lens'in ceza sahası ön direğine doğru gönderdiği topu Pereira uzaklaştırdı. Lens bu pozisyonda oldukça kötü bir orta yaptı. Az önce serbest vuruş kullanan Fenerbahçe hemen hemen aynı noktada yine bir faul atışı kazandı. Pereira'nın Lens'i düşürmesine hakem "faul" dedi.

20. dakika: İsmail'in sol kanattan ilerlediği pozisyonda Okay kayarak müdahale etti, hakem faul kararı verdi. Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Sol kanattan ileri çıkan İsmail, penaltı noktası üzerindeki Van Persie'ye pasını çıkardı. Persie topa vurmak üzereyken savunma son anda müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakika: Emenike kaptığı topla ilerleyip ceza sahasına girmek üzereyken pasını Sow'a gönderdi. Sow'un vuruşunda top ağlarla buluştu fakat Senegalli yıldız pozisyonda ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

17. dakika: Pozisyonda Onur ile karşı karşıya gelen Emenike, Onur'un konuşması üzerine sus anlamına gelen el işareti yapınca hakem Ali Palabıyık, Emenike'ye sarı kart gösterdi.

16. dakika: Sahaya giren sağlık ekipleri yaklaşık 1 dakika Onur'un tedavisini yaptı.

15. dakika: Emenike'nin pozisyonunda kaleci Onur kalesini terk edip kayarak topa müdahale etti. Emenike'nin kramponları Onur'un bacağına gelince tecrübeli kaleci yerde kaldı.

14. dakika: Lens'in sağ kanattan kaptığı topla savunmanın arkasına kaçan Emenike'yi topla buluşturmak istedi fakat pozisyon ofsayt.

12. dakika: Emenike orta sahanın sağ kanadından aldığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına yaklaştı, Emenike'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakika: Fenerbahçe yarı sahasında Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Yusuf'un ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Volkan yumruklayarak uzaklaştırdı.

10. dakika: Lens'in sağ kanattan ileri doğru yaptığı orta isabetsiz oldu. Hızlı giden top auta çıktı.

9. dakika: Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada Skrtel - Kjaer ikilisiyle paslaşarak oyun kurmaya çalışıyor.

8. dakika: Sol kanattan İsmail'İn ceza sahasına yaptığı ortaya yönelen Sow'un Uğur'a yaptığı hareket sonrası hakem faul kararı verdi.

7. dakika: Hasan Ali'nin getirdiği topla buluşan Emenike sağdan içeri kaçan Van Persie'ye pasını verdi. Van Persie'nin arka direğe çıkardığı topu Sow son anda sahada tuttu. Savunma tehlikenin büyümesine engel oldu.

6. dakika: Bero'nun ceza sahasına sağ çaprazdan girerek içeri doğru yaptığı ortada NDoye'dan önce Skrtel topu kafasıyla uzaklaştırdı. Lens ile sağ kanattan çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Hollandalı oyuncu yerde kaldı, Lens hakemden faul kararı beklerken top da taca çıktı.

5. dakika: Trabzonspor'da Castillo'nun sağ kanada verdiği pasla bordo mavililer ilerlemeye çalışıyor.

4. dakika: İki takım da savunmadan çıkarken yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe savunmadan Skrtel ile çıkmaya çalışırken yine Trabzonsporlu oyuncular araya girdi.

3. dakika: Fenerbahçe hücumunda top auta çıktı, kaleci Onur'un kale vuruşuyla oyun devam edecek.

2. dakika: Trabzonspor'da Bero sol kanattan ceza sahası içine girerken pasını verdi fakat topu alan takım arkadaşı yoktu.

1. dakika: Van Persie'nin vuruşuyla maç başladı. Fenerbahçe sağ kanattan pozisyon bulmaya çalışıyor,i Trabzonspor savunması yerinde müdahaleyle topa sahip oldu.

Maçtan Önce: Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu futbolcular sahaya geldi. İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla söyleniyor.

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Topal, Josef, Lens, Van Persie, Sow, Emenike

YEDEKLER: Ertuğrul, Yiğithan, Neustadter, Salih, Karavaiev, Stoch, Volkan Şen

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Durica, Mustafa, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal