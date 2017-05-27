Fenerbahçe Trabzon derbisi berabere bitti! 1-1

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 1-1 berabere kaldı.

SOW'A BERO CEVAP VERDİ

Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü 23. dakikada Moussa Sow kaydetti. Bordo-mavili ekibin golünü ise 54. dakikada Matus Bero attı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmış oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de puanını 61'e çıkarırken, Trabzonspor'un puanı 51 oldu.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise son hafta Bursaspor ile karşılaşacak.