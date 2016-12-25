25.12.2016 18:16 Fenerbahçe, Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.



Özel bir uçak ile saat 18.00 sıralarında Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesini az sayıda taraftar karşılarken kaleci Volkan, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarına araba içerisinden teşekkür etti. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkinde bulunan Ramada Oteli'nde geçti.

