26.12.2016 21:54 Fenerbahçe Trabzon'da bir kez daha kazandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadına veda maçında, son 14 maçtır mağlup edemediği Fenerbahçe'yi konuk etti. 27. dakikada filelere giden topu elle kesen Yusuf Erdoğan, hem penaltıya yol açtı hem de takımını bir kişi eksik bıraktı. Fernandao'nun penaltı golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 40 dakikada Musa Sow'la farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin ve maçın son golüyse 67. dakikada Lens'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten sarı lacivertli ekip, zirve takibini sürdürdü.



