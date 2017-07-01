Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na hareket etti

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, kamp çalışmaları için Can Bartu Tesisleri'den ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, kamp çalışmaları için Can Bartu Tesisleri'den ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda devam edecek olan Fenerbahçe, kamp için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Polis ve ambulans eskortla tesislerden çıkan Fenerbahçe, 2 otobüs halinde Düzce'ye hareket etti. 1 otobüs futbolcuları taşırken, diğer otobüste ise takımın kamp malzemeleri yer aldı. (Bozhan Memiş/İHA)
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