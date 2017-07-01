Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na hareket etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na hareket etti

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, kamp çalışmaları için Can Bartu Tesisleri'den ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, kamp çalışmaları için Can Bartu Tesisleri'den ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda devam edecek olan Fenerbahçe, kamp için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Polis ve ambulans eskortla tesislerden çıkan Fenerbahçe, 2 otobüs halinde Düzce'ye hareket etti. 1 otobüs futbolcuları taşırken, diğer otobüste ise takımın kamp malzemeleri yer aldı.
(Bozhan Memiş/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ankaralı itfaiye amiri sesiyle sanatçılara taş çıkarttı
Erdoğan'dan sert sözler: Yazıklar olsun
Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Kıbrıs Konferansı 4'üncü gününde
Fenerbahçe'de Ricardo Vaz Te sürprizi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ankaralı itfaiye amiri sesiyle sanatçılara taş çıkarttı
Ankaralı itfaiye amiri sesiyle sanatçılara taş çıkarttı
Erdoğan'dan sert sözler: Yazıklar olsun
Erdoğan'dan sert sözler: Yazıklar olsun
Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Kıbrıs Konferansı 4'üncü gününde
Kıbrıs Konferansı 4'üncü gününde
Fenerbahçe'de Ricardo Vaz Te sürprizi
Fenerbahçe'de Ricardo Vaz Te sürprizi
Alanya 26 saattir alevlere teslim
Alanya 26 saattir alevlere teslim
Anamur'da orman yangını
Anamur'da orman yangını
Asfaltta yumurta pişirip yedi
Asfaltta yumurta pişirip yedi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Akılsız başın cezasını...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Akılsız başın cezasını...
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Bu hareketi hem şaşırttı hem güldürdü
Bu hareketi hem şaşırttı hem güldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English