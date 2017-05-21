Fenerbahçe tarihinde basketbolda ilk Avrupa kupası
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague şampiyonluğu ile elde etti.
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague şampiyonluğu ile elde etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda finalde Olympiakos'u geçen Fenerbahçe THY Euroleague şampiyonu oldu. Bu önemli başarı kulüp tarihinde de bir ilke yol açtı. Daha önce Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa ve Euroleageu şampiyonlukları yaşayan sarı-lacivertliler, basketbol şubesinde de bir ilk yaşadı. Basketbol şubesi olarak daha önce kadınlar ve erkeklerde Euroleague'de Final-Four'a kalan Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğu yaşadı. (Oğuzhan Ort/İHA)
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