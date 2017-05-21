Fenerbahçe taraftarları salona girmeye başladı

THY Euroleague finalinde Olympiakos ile mücadele edecek Fenerbahçe'de taraftar, yoğun güvenlik altında salona girmeye başladı.
THY Euroleague finalinde Olympiakos ile mücadele edecek Fenerbahçe'de taraftar, yoğun güvenlik altında salona girmeye başladı. THY Euroleague finalinde Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonunda saat 21.00 Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Saatlerde öncesinde salon çevresinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, yoğun güvenlik önemlerinden geçerek maçın oynanacağı salona girmeye başladı. Salon ve çevresinde de polis ekipleri belli noktalarda güvenlik şeridi oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. (Oğuzhan Ort/İHA)
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