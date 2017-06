Fenerbahçe taraftarından şık hareket

Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Çorum'da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 41 yaşındaki Murat Memiş'i ziyaret etti.

Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Çorum'da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 41 yaşındaki Murat Memiş'i ziyaret etti.

"Tek hayalim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi izlemek" diyen Murat Memiş'in hayalini gerçekleştiren Fenerbahçe taraftarları bu kez Memiş'le Çorum'daki evinde bir araya geldi. Yeniyol mahalle muhtarı Seydi Demiray ile birlikte Memiş'i evinde ziyaret eden Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Levent Şaş, Sevilay Ayça ve Özlem İlk bir süre sohbet etti. Ziyarette Özlem İlk, Memiş'i Fenerbahçe taraftarı bir çocuğun yazdığı mektubu okuyarak teslim etti.

Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şaş, İstanbul'un üç ayrı noktasından mektup aldıklarını ve bu üç mektubu Çorum'dan dağıtmaya başladıklarını belirterek, "İlk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerinin yazdığı bir mektubu geçtiğimiz günlerde Batman'da şehit olan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın kabri başında okuyarak amcası Ertuğrul Yalçın'a teslim ettik. İkinci mektup ise Murat Memiş'e. Murat Memiş'le biz geçen ay tanıştık. Fenerbahçeyi izlemeyi çok istiyordu. İstanbul'a davet ettik. İstanbul'da arkadaşlarımızın girişimleriyle Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına götürmüştük. Arkadaşımızı unutmadığımızı göstermek adına organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımızdan birisinin yeğeninin yazdığı mektubu kardeşimize vermek üzere geldik. Üçüncü görevimiz ise Tunceli'nin Çemişkezek ilçesinde bir öğrencimiz var. TEOG sınavında ikinci olan. Ancak baba Mustafa Bitkin, 'Çocuğumun çok iyi meslek sahibini olmasını istemiyorum. Çok iyi insan olmasını istiyorum' ifadelerini kullanarak, yalın şekilde eğitimi anlatmıştı. Biz de onlara iki tane imzalı Fenerbahçe forması hediye edeceğiz. Bu ziyarette Dr. Siyami Ersek hastanesinde kalp nakli bekleyen Yusuf Çello isimli yatan bir hastamız var. Kendisi kalp nakli bekliyor. Eğitime ara verdi. Onun yazdığı mektubu teslim edeceğiz. Onun sayesinde kalp nakli bekleyen çocuklarımıza yardımımız dokunacağını bekliyorum hem de Habip beyi İstanbul'a davet edeceğiz" dedi.



"TUTTUĞU TAKIM ÖNEMLİ DEĞİL"

Yusuf Çello adlı çocuğun Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren Memiş, "Bizim için ne Beşiktaş ne Galatasaray ne Trabzon taraftarının önemi yok. Önemli olan insan olması. Türkiye'nin her karış toprağı, her insanı bizim için çok önemli. Tuttuğu takım önemli değil. Birlik ve beraberlik olma zamanı. İnsanlar mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Hiçbir para bu mutluluğun yerini almıyor" dedi.

Murat Memiş'in bakımını üstlenen halası Pakize Memiş ise, Fenerbahçeli taraftarların ziyaretinden memnun olduğunu belirterek, "Murat Fenerbahçeli. Ben futboldan anlamıyorum. Murat ve sizlerin sayesinde ben de Fenerbahçeliyim. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Bugün çok duygulandım. Yüce Allah tüm isteğinizi yerine getirsin" ifadelerini kullandı.

(M. Muttalip Yalçın / İHA)