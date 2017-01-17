17.01.2017 12:02 'Fenerbahçe soyuluyor'

Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi iş adamı Mehmet Arslan, çarpıcı açıklamalar yaparak Fenerbahçe'nin soyulduğunu iddia etti. Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi iş adamı Mehmet Arslan, çarpıcı açıklamalar yaparak Fenerbahçe'nin soyulduğunu iddia etti.

Kendini bildiğinden beri Fenerbahçeli olduğunu, 15 yıldan bu yana da Fenerbahçe maçlarına kombine kartı aldığını söyleyen Arslan, bu sene kombine kartı almadığını ifade ederek, "Seyirci yok, kombine alıp da gelmeyenler var. Ben üzülüyorum, yönetime ders olur inşallah diyorum. Fenerbahçe'den vazgeçtik mi? Hayır vazgeçmedik. Passoligmiş aldık da ne oldu? Bunlar bizi soymak içinmiş. Ben Fenerbahçe'de hazır askerim. Aziz Yıldırım gidecek ya da gitmeyecek bu sistemden vazgeçecek. Benim verdiğim parayla sen olur olmadık futbolculara o kadar para veriyorsan bu parayı ben artık vermiyorum. Aziz Yıldırım bu işi yaparken ben samimiyetine inanmıyorum. Fenerbahçe soyuluyor" dedi.



"GÜNAHIMI BİLE VERMEM"

Arslan, 1969 yılından bu yana var olan Bilecikspor'un Bilecik'teki gençleri spora kazandırmak için var olduğunu belirterek, "Nerede Bilecikli gençler? Böyle bir şey yok. Hani gençler yetişecekti? Ben bu şartlar altında Bilecikspor'a günahımı bile vermem. Bilecikspor kendi gençlerine hitap edip alttan yetiştirsin. Çıkamazsa çıkamasın. O çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş çocuklar onların başında cambazlar. Bu 10 lira deyip 4 lira çocuğa verip 6 lira cebe atanlar. Bunların hepsinin düzelmesi lazım" diye konuştu.

(Cem Kaan Toka / İHA)

