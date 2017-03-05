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Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
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Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 90+1'deki golüyle 1-0 mağlup etti.

Ligde 4 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında kötü gidişe dur dedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadı'ndaki kıran kırana geçen mücadelede aradığı golü 90+1'de Mehmet Topal'la buldu.

Bitime dakikalar kala bulduğu golle 3 puanı hanesine yazıran Fenerbahçe puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla G.Saray'ın üstünde 3. sırada yer aldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarda bulunan Osmanlısporlu Koray Altınay ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında sahaya çıkardığı ilk 11'i, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Osmanlıspor maçında da değiştirmedi.Sarı-lacivertlilerde Gregory van der Wiel, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ile Emmanuel Emenike ise teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

BABASINI KAYBEDEN LENS KADIKÖY'DE DESTEK

Babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Lens, dün sabah gittiği Hollanda'dan, Osmanlıspor maçında forma giyebilmek için gece döndü. Fenerbahçe'de futbolcular da Jeremain Lens'i unutmadı ve Hollandalı yıldıza anlamlı bir jest yaptılar. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı "RIP (Huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-sonsuz" yazılı tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da Lens'e destek verdi.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon derbi ve Avrupa maçları dışında tribünleri dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, diğer lig maçlarına oranla bu karşılaşmaya daha az ilgi gösterdi.

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerin performansı, tribünlere de yansıdı. Maçtan önce de az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." ve "Yönetim istifa" tezahüratı yaptılar.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Regattin'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
6. dakikada sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda Mehmet Topal'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Regattin'in sert şutunda Fabiano topu köşeden kornere çeldi.
30. dakikada ceza sahası dışından Thiago Pinto'nun direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta Fabiano topu direğin dibinde kontrol etti.
35. dakikada Alper Potuk'un ortaladığı topa arka direkte Skrtel'in kafasıyla indirdiği topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda uzanarak oyun alanına çeldi.

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