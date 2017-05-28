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Fenerbahçe son 6 sıradaki takımlara 16 puan kaptırdı
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Fenerbahçe son 6 sıradaki takımlara 16 puan kaptırdı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 sıranın uzağında kalan ve Galatasaray'la 3.'lük mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon ligin son 6 sırasında bulunan takımlara 16 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 sıranın uzağında kalan ve Galatasaray'la 3.'lük mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon ligin son 6 sırasında bulunan takımlara 16 puan kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan ve Galatasaray ile 3.'lük için mücadele eden Fenerbahçe, bu sezon özelikle derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmedi. Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü takımlarla oynadığı karşılaşmalarda yalnızca ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe, buna karşın düşmeme mücadelesi veren ekipler karşısında aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Adanaspor, Gaziantepspor, Rizespor, Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor ile oynadığı maçlarda şu ana kadar 16 puan kaybeden Fenerbahçe, bu puanlarla zirvenin de uzağında kaldı. Geride kalan maçlarda ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'la sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ligden düşen bir başka ekip olan Gaziantepspor'u ise iç sahada 2-1 yendi, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Advocaat'ın takımı, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmesi kesinleşen bu 2 takıma 3 maçta 4 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ligin son haftasında da Adanaspor deplasmanında boy gösterecek.

YALNIZCA RİZESPOR'A PUAN KAPTIRMADI
Ligin alt sırasında bulunan takımlarda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, son 6 sırada bulunan takımlardan 5'ine puan kaptırdı. Fenerbahçe yalnızca ligde 16. sırada bulunan Rizespor'u iki maçta yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, rakibini deplasmanda 5-1, iç sahada da son dakika golüyle 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Bursaspor ve Kayserispor'u ise 2 maçta da yenemedi. Bursaspor'a sahasında 1-0 kaybeden Advocaat'ın ekibi, rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Kayserispor'la da sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda 4-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor'u ise, taraftarlarının önünde son dakika gelen golle 1-0 yenmeyi başarmıştı. Alınan bu sonuçlarla sarı-lacivertli takım, son 6 sıradaki takımlara toplam 16 puan kaptırmış oldu.

BEŞİKTAŞ SADECE KAYSERİSPOR'A PUAN KAPTIRDI
Adım adım şampiyonluğa koşan Beşiktaş ise ligin alt sıralarındaki takımların kabusu oldu. Son 6 sırada bulunan ekiplerle şu ana kadar 10 maç yapan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 28 puan topladı. Rakiplerini 9 maçta mağlup eden siyah-beyazlılar, sadece taraftarı önünde Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan yitirdi. Aynı rakiplerle oynanan karşılaşmalarda, 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir ise 8 puan kaybetti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Adanaspor, Gaziantepspor, Rizespor ve Osmanlıspor'la berabere kaldığı karşılaşmalarda 8 puan yitirdi. Galatasaray da Başakşehir'e benzer bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip alt sıralara 9 puan kaptırdı. Galatasaray'ın en çok puan kaptırdığı ekip ise Kayserispor oldu. Kayserispor'a 5 puan kaptıran Galatasaray, diğer puan kayıplarını ise Rizespor ve Osmanlıspor'a karşı elde etti. Aslan, Adanaspor, Gaziantepspor ve Bursaspor'a ise puan şansı tanımadı.
(Bozhan Memiş / İHA)

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