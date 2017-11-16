16.11.2017 17:09 Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü 20.00'de sahasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışması ile başladı. Antrenmanın basına açık gerçekleştirilen kısmında sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak, yarım sahada gerçekleşen 4 hedefli minyatür kale maç ile idmanı sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



