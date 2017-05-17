Fenerbahçe sezonu ikinci bitirdi

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi'ne seride 3-2 yenilen Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni ikinci bitirdi.

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi'ne seride 3-2 yenilen Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni ikinci bitirdi.

Fenerbahçe, bu sezon Kadınlar Euroleague'de finale kaldıktan sonra Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de final oynadı. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk iki maçı kaybetti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynadığı iki müsabakadan da galip ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluğu son maça taşıdı. Caferağa Spor Salonu'nda oynanan maçtan da mağlup olan sarı-lacivertliler, sezonu ikinci olarak tamamladı. Maçtan sonra Fenerbahçeli basketbolcular ve teknik ekip madalyaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan aldı.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)