Fenerbahçe seriye tutundu

Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70'lik skorla yendi. Seride durum 2-1'e geldi.
Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70'lik skorla yendi. Seride durum 2-1'e geldi.
Salon: Metro Eenrji Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Turgut Işık xx, tekin Özübir xx Fenerbahçe: Derya Bilgiç x 2, Ayşe Cora x 6, Birsel Vardarlı xx 12, Tuğçe Canıtez x 2, Williams xx 7, Lavender xx 12, Gruda xx 14, Quigley xxx 16 Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır x 6, Eldebrink x 5, Bahar x 2, Leuchanka x 2, Holingsvorth xxx 20, Mc Bride xxx 20, Vandersloot xxx 15 1. Periyot: 20-16 (Fenerbahçe lehine) Devre: 42-34 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 64-52 (Fenerbahçe lehine) (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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