Fenerbahçe seriye iyi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final serisine ilk maçında Darüşşafaka Doğuş'u 94-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final serisine ilk maçında Darüşşafaka Doğuş'u 94-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
---KÜNYE--- Salon: Ülker Sports Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx Fenerbahçe: Ali Muhammed xxx 10, Nunnally xxx 12, Kalinic xx 12, Udoh xx 12, Sloukas xx 7, Melih Mahmutoğlu xxx 18, Datome xx 9, Barış Hersek x, Vesely x, Ahmet Düverioğlu x 4, Egehan Arna xx 6, Berk Uğurlu xx 4 Başantrenör: Zeljko Obradovic Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xxx 16, Wanamaker x 5, Clyburn xxx 16, Harangody xx 8, Zizic xx 8, Anderson xx 8, Birkan Batuk xx 7, Furkan Aldemir x 4, Okben Ulubay x, Mehmet Yağmur x Başantrenör: David Blatt 1. Periyot: 24-26 (Darüşşafaka Doğuş lehine) Devre: 50-42 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 72-57 (Fenerbahçe lehine) 5 faulle çıkan: Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş)
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