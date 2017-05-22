Fenerbahçe şampiyonluk turunu bugün atıyor

THY Euroleague finalinde Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-lacivertliler, saat 19.00'da üstü açık otobüsle Ülker Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçecek ve taraftarıyla buluşacak.
THY Euroleague finalinde Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-lacivertliler, saat 19.00'da üstü açık otobüsle Ülker Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçecek ve taraftarıyla buluşacak. Fenerbahçe'de şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Dün akşam oynanan Euroleague finalinde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk sevincini taraftarıyla yaşayacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Ülker Arena'dan üstü açık bir otobüsle Bağdat Caddesi'ne hareket edecek olan sarı-lacivertliler, burada taraftarıyla birlikte THY Euroleague şampiyonluğunu kutlayacak. (Uygar Aydın / İHA)
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