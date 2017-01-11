11.01.2017 12:19 Fenerbahçe salonda çalıştı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah kaldığı otelin salonunda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, sabah yapılan antrenmanda ağırlıklı olarak core çalışması gerçekleştirildi.



Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, bugün saat 20.00'de Antalya Akdeniz Stadyumu'nda oynayacağı Partizani Tiran maçıyla devam edecek.

