Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler tur şansını İstanbul'a bıraktı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Martynovich'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson'un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez'in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.

40. dakikada Lens'in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

48. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Kaleshin'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Wanderson'un ceza sahasının hemen dışından şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

67. dakikada Lens'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sow'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

82. dakikada Kjaer'in uzun pasında Lens'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Fernandao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Stat: Krasnodar

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Martin Balko xx, Tomas Somolani xx

Krasnodar: Stanislav Kritsyuk xx, Naldo xx, Aleksandr Martinovich xx, Cristian Ramirez xx, Vitali Kaleshin xx, Yuri Gazinskiy xx, Vyacheslav Podberezkin xx (Pereyra dk. 70 x), Viktor Claesson xx, Charles Kabore xx, Wanderson xx (Laborde dk. 65 x), Fedor Smolov xx

Yedekler: Denis Adamov, Sinitsyn, Torbinskiy, Zhigulev, Joaozinho

Teknik Direktör: Igor Shalimov

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Kjaer xx, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper Potuk x, Lens xx, Sow x (Ozan Tufan dk. 72 x), Emenike x (Fernandao dk. 72 x)

Yedekler: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli, İsmail Köybaşı, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Claesson (dk. 4) (Krasnador)

Sarı kartlar: Podberezkin, Kabore, Kaleshin (Krasnador), Hasan Ali, Neustadter, Lens (Fenerbahçe)

