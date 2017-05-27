Fenerbahçe rekor kırdı!

Trabzonspor ile sahasında berabere kalarak bu sezon iç sahada 21 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana iç sahada en çok puan kaybettiği sezonu yaşadı.

Trabzonspor ile sahasında berabere kalarak bu sezon iç sahada 21 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana iç sahada en çok puan kaybettiği sezonu yaşadı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada sadece 8 galibiyet alan Fenerbahçe, taraftarı önünde puan kaybetme rekoru kırdı. Sahasında 8 kez kaybeden, 6 kez berabere kalan ve 3 maçta da rakiplerine boyun eğer sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana taraftarı önünde en fazla puan kaybettiği sezonu yaşadı. İç sahadaki 17 karşılaşmada rakiplerine 21 puan kaptıran Dİck Advocaat'ın takımı, 1999-2000 sezonunda yaşadığı 20 puanlık kaybı da geçti. 1999-2000 yılında sahasında oynadığı karşılaşmalarda kaybettiği 20 puanla zirvenin çok uzağında kalan ve ligi 4. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir performans sergiledi. Son olarak Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, bu maçla birlikte iç sahadaki puan kaybını 21'e çıkardı ve rekor kırdı.

(Bozhan Memiş / İHA)