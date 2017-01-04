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Fenerbahçe rahat kazandı
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Fenerbahçe rahat kazandı

Euroleague Kadınlar A Grubu'nun 7. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'ye 89-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, grupta 7'de sıfır yapmış oldu.

Euroleague Kadınlar A Grubu'nun 7. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'ye 89-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, grupta 7'de sıfır yapmış oldu.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Fenerbahçe, ilk periyotu 21-16 önde kapattı. İkinci periyot ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her iki takımda karşılıklı bulduğu sayılarla öne geçmeye çalıştı ancak Fenerbahçe devreye 41-39 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da her iki takım karşılıklı sayılar attı. Bu periyotu da sarı-lacivertli ekip 68-62 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise sarı-lacivertliler, maçtaki ağırlığını hissettirerek aradaki sayı farkını açtı ve mücadeleyi 89-73 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi grupta 7'de sıfır yapmış oldu.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Omer Esteron xx, Jelana Tomic xx, Vasiliki Tsaroucha xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan xx 14, Fahriye Bayraktar x 6, Görkem Ertaş x 2, Gintare Petronyte xxx 14, Danieelle Marie Robinson xx 12, Nilay Kartaltepe x 9, Nevin Kartaltepe xxx 16
Fenerbahçe: Jantel Lavender xxx 22, Anastasiya Verameye xxx 18, Shekinna Stricklen x 8, Ayşe Cora x 7, Pelin Bilgiç xx 15, Alexandria Quigley x 6, Sandrine Gruda xx 13
1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 68-62 (Fenerbahçe lehine)
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