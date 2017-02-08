Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe, Polonya ekibini devirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe, Polonya ekibini devirdi

Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler,

Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler,
bu sonuçla 9. galibiyetine imza attı.
Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ilk periyotu konuk takım 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 35-30 üstün girdi.
İkinci yarıya hem savunmada hem de hücumda oldukça agresif başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seri sonucu skor farkını çift hanelere çıkardı. (41-30) Üçüncü periyotta rakibini tam anlamıyla domine eden Kanarya, Polonya ekibine sadece 12 sayı şansı tanıdı ve kaydettiği 22 sayıyla final periyotuna 57-42 önde girdi. Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe salondan 71-60 galip ayrıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı
MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek
Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
Adalet Bakanı Bozdağ altını çize çize anlattı
Mahkeme başkanı 1 doları sordu: Düğünden kalmış
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı
MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek
MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek
Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
Adalet Bakanı Bozdağ altını çize çize anlattı
Adalet Bakanı Bozdağ altını çize çize anlattı
Mahkeme başkanı 1 doları sordu: Düğünden kalmış
Mahkeme başkanı 1 doları sordu: Düğünden kalmış
Fenerbahçe, Polonya ekibini devirdi
Fenerbahçe, Polonya ekibini devirdi
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Hafife aldığı kör kedisinin hışmına uğradı
Hafife aldığı kör kedisinin hışmına uğradı
Bankaya silahlı saldırı
Bankaya silahlı saldırı
Bakanlıktan Somali'nin yeni Cumhurbaşkanına tebrik
Bakanlıktan Somali'nin yeni Cumhurbaşkanına tebrik
SMA hastası çocukların annelerinden eylem
SMA hastası çocukların annelerinden eylem

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English