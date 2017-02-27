Fenerbahçe Pereira'yı bile arıyor

Geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde 22. hafta itibari ile 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu sezon Advocaat ile geçen sezonun 12 puan gerisinde kaldı.

Geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde 22. hafta itibari ile 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu sezon Advocaat ile geçen sezonun 12 puan gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe büyük beklentiler ile gelen Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat, 22. hafta itibariyle 38 puan toplayarak geçen sezonu mumla arattı.

2015-2016 sezonunda Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 22. hafta itibariyle 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 50 puan toplamıştı. Geçen sezon iç sahada 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ile sahasında yenilgi almayan Kanarya, bu sezon ise iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



GOLCÜLER SUSKUN

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie geçen sezon ligde oynadığı 31 maçta 16 gol kaydetmişti. Tecrübeli golcü bu sezon ise 22. hafta itibariyle 15 maçta 6 gol attı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer golcü oyuncusu Fernandao ise geçen sezon ligde 32 maçta 13 gol atarken, bu sezon 10 maçta 3 golde kaldı.

