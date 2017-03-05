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Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı CANLI YAYIN
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Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE- OSMANLISPOR
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: 0 - 0 :OSMANLISPOR 

25. dakika: Lens'e faul yapıldıktan sonra hakemden kart isteyen Souza kendisi sarı kart gördü.

24. dakika: Pinto'nun sol kanattan ortasında Hasan Ali riske girmedi ve topu dışarıya gönderdi. Bu kez Osmanlıspor korner kullanacak. Regattin'in sağ kanattan kullandığı kornerde Numan kafayı vurdu ancak onun vuruşu kaleye yönelmedi.

23. dakika: Lens sağ kanattan orta yapmak isterken Carlos araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde Skrtel'in ön direkten yaptığı vuruş kalecide kaldı.

21. dakika: Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Hasan Ali sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

20. dakika: Alper Vaclav Prochazka'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Fabiano'da kaldı.

18. dakika: Maher sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Kjaer son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

17. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Osmanlıspor'a geçti. Osmanlısporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

16. dakika: Ozan Alper'le verkaç yaparak ceza sahasına girmek istedi ancak Osmanlıspor savunması son anda araya girdi.

15. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Pinto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maher'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

14. dakika: Regattin'in sol kanattan kullandığı kornerde Thievy Bifouma'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

13. dakika: Regattin ceza sahası dışında şansını denedi. Onun vuruşunu Fabiano kurtardı ve top dışarıya gitti. Osmanlıspor korner kullanacak.

12. dakika: Maher sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

11. dakika: Karşılaşmada 10 dakikalık dilim geride kalırken iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.

10. dakika: Kjaer rakip ceza sahasına hareketlenen Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

9. dakika: Fenerbahçe bu dakikalarda ön alanda baskı yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

8. dakika: Ozan sağ kanattan orta yapmak isterken Vaclav Prochazka araya girdi ve Ozan'a orta yapma şansı vermedi.

7. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Lens'in vuruşu üstten dışarıya gitti. Fenerbahçe bu dakikalarda sağ ve sol kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

6. dakika: Lens'in sağ kanattan ortasında Mehmet'in arka direkten yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.

5. dakika: Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Lens'in ortasında Skrtel'in vuruşunu kaleci çıkardı. Devam eden atakta ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

4. dakika: Mücadele tempolu başladı. Lens sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isterken yerde kaldı. Bu kez Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

3. dakika: Regattin serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Skrtel'in kaptırdığı top sonrası gelişen Osmanlıspor atağında Regattin Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Osmanlıspor sahaya üzerinde 'Başın Sağ Olsun Lens' yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

FENERBAHÇE: Fabiano, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Maher, Bifouma
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

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