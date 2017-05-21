Fenerbahçe - Olympiakos | CANLI İZLE

Euroleague'deki ilk Final-Four'unda tecrübesizliğinin, geçen sezon da hakemlerin kurbanı olan Kanarya, ilk şampiyonluğu için Olympiakos karşısında... Haydi Fenerbahçe... Unutulmaz bir zafer yaşat bize...

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı hem TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor hem de Bein Sport 3'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

FENERBAHÇE: 57 - OLYMPIAKOS: 44 (3. çeyrek oynanıyor...)

FENERBAHÇE: 27 - OLYMPIAKOS: 23 (2. çeyrek sonucu)

FENERBAHÇE: 26 - OLYMPIAKOS: 18 (1. çeyrek sonucu)

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