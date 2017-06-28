Fenerbahçe o haberi yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, basketbol kombinelerinden 30 milyon TL'yi aşkın gelir elde edildiği iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbol kombinelerinden 30 milyon TL'yi aşkın gelir elde edildiği iddiasını yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün bir ulusal gazetede "Basketbol para bastı" başlığıyla yer alan ve basketbol kombinelerinden 30 milyon TL'yi aşkın gelir elde edildiğine dair haberin yalan olduğu belirtilerek, "Basketbol kombinelerinden hali hazırda 13.855,464 TL gelir elde edilmiş olup, kamuoyunda yanlış bir algıya neden olan yalan haberde yer alan meblağlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür manipülatif ve yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

