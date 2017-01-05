05.01.2017 00:05 Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.



Sarı-lacivertlilerin Zorya'da forma giyen yeni transferi Olexandr Karavaev, bu akşam Kiev'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladığı oyuncu, dinlenmek için oteline giderken, yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.



Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

