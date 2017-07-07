Fenerbahçe'nin yeni sezon çubuklu forması belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği çubuklu forma görücüye çıktı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği çubuklu forma görücüye çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, bu sene giyecekleri formada belli oldu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni sezon giyeceği çubuklu forma tanıtıldı. Paylaşımda ayrıca klasik çubuklu formanın satışının yarından itibaren mağazalarda başlanacağı açıklandı.

