Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi

Alanya'ya giden Fenerbahçe, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na inecek.

Alanya'ya giden Fenerbahçe, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na inecek.

Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe karşılaşma için Alanya'ya hareket ediyor. Sarı-lacivertlilerin uçağının kalkmasına, dakikalar kala hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı'na inmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri deplasmanına tam kadro giden Fenerbahçe'de, bu maç için de aynı karar alındı. Sarı-lacivertli takım, Alanya deplasmanına kadroda yer alan tüm futbolcularla birlikte gidiyor.

