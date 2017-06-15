Fenerbahçe'nin son bombası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getiriyor.
Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getiriyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Valbuena'nın ardından Monaco'nun 31 yaşındaki kanat oyuncusu Dirar ile de anlaştı. Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Dirar'ın menajeri Kouider, "Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek" dedi.
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