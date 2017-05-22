Fenerbahçe'nin şampiyonluk haberini verdi, alandakiler coştu

Ünlü sanatçı Kibariye'nin Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Euroleague Finali'nde Olymiakos'u 80-64 yenip Avrupa şampiyonu olduğunu açıklayıp, Fanerbahçe marşı çaldırmasıyla konserdekiler coştu.

Ünlü sanatçı Kibariye'nin Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Euroleague Finali'nde Olymiakos'u 80-64 yenip Avrupa şampiyonu olduğunu açıklayıp, Fanerbahçe marşı çaldırmasıyla konserdekiler coştu.

Kdz. Ereğli ilçesinde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin son gününde ünlü sanatçı Kibariye sahne aldı. Söylediği şarkılarla konsere gelen hayranlarını coşturan Kibariye soğuk hava nedeniyle sahneye normal kıyafetleri ile çıktı. Konser sırasında sahneye çıkan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kibariye'nin işini iyi yapan örnek bir sanatçı olduğunu belirterek davetlerini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti. Başkan Uysal Kibariye'ye Osmanlı Çileği, Elpek Bezi'nden yapılmış şal ve çeşitli hediyeler verdi.

Konserine devam eden Kibariye kendisine haber verilmesi üzerine Fenerbahçe Basketbol Takımının THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğunu ilan etti. Konsere katılan binlerce kişi Kibariye'nin bu anonsu ve Fenerbahçe marşı ile büyük bir coşku yaşadı. Kdz. Ereğli Belediyesi'de Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını havai fişek gösterisi ile kutladı.

(Vedat Kılıç / İHA)