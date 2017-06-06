Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş oldu

Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 91-65 kazanan siyah-beyazlılar seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.
Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 91-65 kazanan siyah-beyazlılar seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Final maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan şampiyonluk mücadelesi verecek.
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