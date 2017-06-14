Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi 3. Turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya'nın Posojilnica takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi 3. Turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya'nın Posojilnica takımıyla karşılaşacak.

Efeler Voleybol Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın 3. turdaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip Avusturya'nın Posojilnica AICH-DOB ekibiyle eşleşti. İlk maçını 8 Kasım'da deplasmanda, rövanşı ise 12 Kasım'da İstanbul'da oynayacak olan Fenerbahçe, turu geçmesi halinde gruplara kalacak.

