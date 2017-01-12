12.01.2017 15:52 Fenerbahçe'nin kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu tutuklandı

Fenerbahçe Müzesi'nden başıyla camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin (39), 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Şahin, 'Gerekli röportajı internetten verdim' dedi. Fenerbahçe Müzesi'nden başıyla camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin (39), "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Şahin, "Gerekli röportajı internetten verdim" dedi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu içerisinde bulunan Fenerbahçe Müzesi'nde meydana gelen olayda, Halit Şahin (39) isimli şahıs müzeye girerek Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluk kupasını çalmaya çalışmıştı. Müzeye gelen Trabzonlu Halit Şahin başıyla camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlileri tarafından yakalanmış ve polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Halit Şahin için bugün savcılık tarafından tekrar gözaltı kararı verildi. Karar üzerine polis ekipleri tarafından evinden alınan Şahin, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Şahin, ifadesi alındıktan sonra savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun üzerine mahkemeye çıkan Şahin, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsız" suçlarından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Halit Şahin, "Gerekli açıklamayı internette yaptım" dedi. Şahin'in kafasındaki bandaj dikkat çekti.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer/İHA)

