Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Final serisi 3. maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek. Seride Yakın Doğu 2-0 önde.

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Final serisi 3. maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek. Seride Yakın Doğu 2-0 önde.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Final serisi 3. maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak. Saha dışı olayları nedeniyle oldukça gergin başlayan seride Yakın Doğu Üniversitesi, evinde oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı ve 2-0 öne geçti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçını Yakın Doğu kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek, Fenerbahçe maçtan galip ayrılırsa seriyi uzayacak. Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında bu sezon oynanan maçlar şöyle:



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezon

Fenerbahçe: 76 - Yakın Doğu Üniversitesi: 64

Yakın Doğu Üniversitesi: 58 - Fenerbahçe: 62

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Final serisi maçları

Yakın Doğu Üniversitesi: 78 - Fenerbahçe: 70

Yakın Doğu Üniversitesi : 73 - Fenerbahçe: 67

(Oğuzhan Ort / İHA)